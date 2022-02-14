С сегодняшнего дня вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет за деньги «еПоддержки» смогут оплатить услуги ЖКХ, а украинцы от 14 лет — подписаться на печатные издания на Укрпочте, сообщила пресс-служба Минцифры.

Срок использования средств тоже увеличился! Деньги от еПоддержки можно будет потратить в течение 9 месяцев со дня зачисления, а не 4, как это было раньше.

Напоминаем, что получить еПоддержку можно за несколько минут, быстро и удобно:

иметь «зеленый» сертификат СOVID в «Дии»;

открыть карту еПоддержки в одном из банков-партнеров;

подать заявку в приложении Дия — нажать Услуги – еПоддержка – получить помощь.

Все о проекте еПоддержка узнайте на официальном портале.

На сегодняшний день в пределах еПоддержки было подано более 8,6 млн заявок, оформлено 9,7 млн ​​карт и потрачено 3 млрд гривен.