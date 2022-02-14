Александр Лукашенко заявил, что только он с президентом России Владимиром Путиным будут решать, когда войска РФ покинут территорию Беларуси.

«Сегодня гвалтом кричат: «Когда выведете войска? (российские из Беларуси, – ред.)». Слушайте, это наше дело с Путиным, - заявил Лукашенко. - Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные Силы Российской Федерации. Это наше дело».

На встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом Лукашенко рассказал о причинах белорусско-российских учений возле украинской границы.

«До этой истерики мы приняли решение об учениях на юге нашей республики. Мы их должны были проводить сами для того, чтобы определиться, где нам держать небольшое количество войск в связи с тем, что происходит в Украине: этот поток оружия, наши беглые, формирование лагерей, обучение. Оттуда идет приток этих диверсантов, откровенно говоря», - заявил Лукашенко.

Поэтому, подчеркнул он, в Беларуси решили усилить границу в этом направлении. В то же время необходимо сохранить хорошие отношения с украинцами, жителями пограничья, которые по упрощенному режиму пересекали границу Беларуси в сезон сбора грибов и ягод.

«Мною было принято решение: мы проведем учения и в результате определимся, на каких направлениях нам надо держать какие-то вооруженные силы. Потом встретились с Путиным, и я говорю: «Давай проведем совместные учения». Все-таки ПВО общее, много общего, учебные центры мы создали: Россия дала нам оружие, C-400, «Искандеры» и прочую современную технику, чтобы мы могли ее изучать, - рассказал Лукашенко. - Он согласился, говорит: «Хорошо, мы подключимся». Подключились. Так чего кричат, что мы тут против Украины что-то создаем. То есть совершенно иной фон».