В Киеве обнаружили за минувшие сутки 2293 больных коронавирусом. 14 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 48 больных коронавирусом и 140 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 660 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 348 673 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 454, в Днепровском – 344 и в Святошинском районе – 273 случая», – отметил Виталий Кличко.