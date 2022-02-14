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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 2293 больных коронавирусом. 14 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 48 больных коронавирусом и 140 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 660 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 348 673 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 454, в Днепровском – 344 и в Святошинском районе – 273 случая», – отметил Виталий Кличко.
ForUm

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