Сегодня отечественное информационное пространство испытывает беспрецедентное влияние. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе – не что иное, как очередная мощная волна гибридной войны, заявили в СБУ.

Служба безопасности в рамках своей компетенции постоянно анализирует различные сценарии развития событий – есть четкий план действий на каждый из них.

«Вместе с руководством государства, представителями исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными и органами власти безопасности мы готовы реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее. И делаем это уже», - подчеркнули в спецслужбе.

В то же время, мы прекрасно понимаем мотивы нынешнего информационного нагнетания – посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать наше единство.

СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора. Не только фиксирует, но и активно им противодействует. Это отражается в решениях СНБО, количестве нейтрализованных кибератак, ликвидации многочисленных ботоферм, разоблачении агентурных сетей иностранных спецслужб и недопущении диверсий и терактов.

Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме. «Мы готовы защищать Украину», - заверили в ведомстве.

«Однако сейчас стабильность и спокойствие в нашей стране зависит не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца. Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный разум, не поддаваться на провокации. Паника и дестабилизация играют в пользу только врагам, а не Украине. Мы все должны мыслить критично и проверять любую информацию; руководствоваться данными официальных источников, а не анонимных; научиться отличать правду от фейков. И не забывать – сила Украины не только в мощной армии, но и в единстве каждого из нас. Вместе мы способны оградить Украину. Наша свобода, независимость и достоинство», - говорится в заявлении.