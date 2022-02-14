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В Черкассах пройдет первый съезд регентов и хористов Черкасской епархии Украинской Православной Церкви.

Фото: Черкасская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, форум пройдет по благословению митрополита Черкасского и Каневского Феодосия.

На съезде обсудят вопросы сохранения и развития многовековых традиций церковного пения, а также проблемы пения в городских и сельских храмах.

«У участников форума будет прекрасная возможность обменяться опытом, познакомиться с различными сторонами православного богослужения и с особенностями разнообразия певческих традиций Православной Церкви. Также на съезде запланирована встреча с известными мастерами церковного пения Украины», – говорится на сайте епархии.

Съезд регентов и хористов пройдет 22 февраля в конференц-зале Черкасского городского Дома культуры им. Ивана Кулика (ул. Благовестная, 170/1). Регистрация участников с 11.00 до 11.45, начало мероприятия в 12.00.
ForUm

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