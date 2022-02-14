Канада перемещает из Украины своих военных инструкторов в другие страны Европы.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на CBC News

«Из-за сложной оперативной обстановки, связанной с необоснованной агрессией России против Украины, Вооруженные силы Канады находятся в процессе временной передислокации компонентов Объединенной тактической группы — Украина (JTF-U) в другие страны Европы», - говорится в сообщении.

В Канаде подчеркнули, что временное перемещение персонала JTF-U не означает окончание миссии, «а скорее позволяет нам переориентировать наши усилия, обеспечивая при этом безопасность служащих Вооруженных сил Канады».

Канада заявила, что передислоцировала часть своих сил за пределы Украины, однако отказалась сообщить их количество, местонахождение или будущие намерения.

CBC News сообщает, что контингент из примерно 260 канадских военных прибыл в Польшу, но неясно, будет ли это их конечный пункт назначения.

Напомним, Канада отправляет группу из около 200 военных в Украину каждые полгода. Их мандат рассчитан до конца марта 2022 года.

В субботу министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что посольство Канады в Украине будет временно работать во Львове, посольство в Киеве приостанавливает деятельность из-за российской угрозы.