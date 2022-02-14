За сутки 13 февраля в Украине зафиксировано 16 993 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 270 человек;
- летальных исходов – 142;
- выздоровело – 9 338 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 542 693 человека;
- выздоровело – 3 788 395 человек;
- летальных исходов – 102 950;
- проведено ПЦР-тестирование – 19 060 801.
С начала вакцинальной кампании привито 15577694 человека, из них получили первую дозу – 15577692 человека, получили две дозы – 14958214 человек, получили дополнительную дозу – 23748 человек, бустерную дозу – 567242 человека. В общей сложности проведено 31 126 896 прививок.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время