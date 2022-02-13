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Некоторые сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, возможно, уезжают из "ДНР". Как пишет Корреспондент, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник в воскресенье, 13 февраля.

"Сейчас шесть автомобилей пересекают линию разграничения через КПВВ Александровка (пригород Донецка – ред.) в направлении Украины", – говорится в сообщении.

По мнению источника, это может свидетельствовать о начале эвакуации наблюдателей из "ДНР", так как ранее, как правило, линию соприкосновения пересекали лишь два-три патрульных автомобиля миссии.

Официально информацию об эвакуации в ОБСЕ пока не комментировали.

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщил о планах Вашингтона вывезти из Украины американских граждан из числа СММ ОБСЕ.

А сепаратистские СМИ сообщают, что Донбасс покидают также наблюдатели ОБСЕ от стран ЕС и Великобритании.
ForUm

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