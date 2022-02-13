Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара получила от источников в РФ и Белоруссии опровержения утверждений о готовящемся вторжении.

Как пишет Флот 2017, об этом сообщает CNN Turk.

Чавушоглу призвал западные страны осторожнее делать заявления о якобы вторжении России на Украину, так как они приводят к панике в этой стране.

«Если это не соответствует действительности, то западным странам следует осторожно делать заявления, создающие атмосферу паники на Украине. Важно понимать, какие шаги мы будем должны предпринять в случае возможной войны или вторжения касательно эвакуации наших граждан и выполнения Конвенции Монтрё. У нас нет паники, мы заявляем о помощи, которую мы в качестве государства можем оказать нашим гражданам в случае такой необходимости. Мы также говорим о том, как мы сможем это осуществить, если возникнет необходимость эвакуации», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Чавушоглу заявил, что Анкара получила от источников в РФ и Белоруссии опровержения утверждений о готовящемся вторжении на Украину

«Западные СМИ ранее заявляли, что Россия может вторгнуться в любой момент. США обращают внимание на возможность начала крупномасштабной войны в короткие сроки. Российские и белорусские источники, с которыми мы общались, это отрицают. Белорусские источники также отрицают возможность нападения на Украину через Белоруссию. Нам нужно сосредоточиться на снижении напряженности. У России и НАТО ведется переписка по гарантиям безопасности. Нереалистично ожидать, что все эти проблемы будут решены при помощи одного или двух писем, и было бы неправильно, если бы Россия попыталась совершить такое вторжение, пока шел этот процесс», — сказал глава МИД Турции.

Также, Мевлют Чавушоглу подтвердил готовность Анкары провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на своей территории.

Турецкий дипломат заявил в о намерениях провести на предстоящей неделе переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках усилий Анкары по снижению напряженности между Россией и Украиной. С украинским коллегой – Дмитрием Кулебой — Мевлют Чавушоглу уже созвонился.

В телефонном разговоре министры обсудили ситуацию с безопасностью на Украине, в частности, в акваториях Черного и Азовского морей, а также военно-техническое двустороннее сотрудничество.

«Содержательный разговор с турецким коллегой и другом Мевлютом Чавушоглу по поводу созданного РФ кризиса безопасности и угроз в Азовском и Черном морях, дипломатических путей снижения напряжения. Приветствую активные усилия Анкары. Обсудили развитие военно-технического сотрудничества Украины и Турции», — сообщил Кулеба.