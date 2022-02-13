С 1 декабря 2021 года вступил в силу Закон «О предоставлении публичных электронных услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине».

Предполагается, что место жительства лица, зарегистрированное до вступления в силу настоящего Закона, не подлежит повторной регистрации, пишет Главком.

Для подтверждения информации о месте жительства (пребывания), зарегистрированном до 1 декабря 2021 года, человек может подавать сведения о месте жительства, внесенные в паспорта-книжечки, е-паспорта, е-паспорта для выезда за границу или выписки из реестра территориальной общины.

Также этот закон отмечает, что со дня введения доступа к ведомственной информационной системе, но не позднее 1 марта 2022 года, сведения о месте жительства (пребывания) лица подтверждается также из указанной ведомственной информационной системы.

Первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в комментарии «Судебно-юридической газете» отметил: «С 1 марта все органы власти не имеют права просить прописку. У них будет доступ к сервису. Должностное лицо, имеющее на это право, в один клик будет получать информацию, о том, где вы живете. Справки не нужны».

Кроме того, в Законе предусмотрено, что Государственная миграционная служба обеспечивает возможность проведения проверки органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности сведений относительно адреса места жительства (пребывания) лица.

Это делается по запросу органов власти и по желанию лица, адрес места жительства (пребывания) которого проверяется, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Ранее, Верховная Рада приняла закон о регистрации места жительства, которое теперь можно будет изменить онлайн в портале «Дия».

Также, уже с начала декабря все регионы Украины будут постепенно переходить на электронную регистрацию места жительства. Это значит, что сменить «прописку» можно будет в течение 10-15 минут с помощью онлайн-сервисов.