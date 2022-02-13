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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал дипломатическим путем решить эскалацию вблизи границ Украины, но выступил против антироссийских санкций, пишет Новое Время со ссылкой на Associated Press.

Орбан заявил, что вторжение российской армии повлечет за собой тысячи беженцев, которые захотят попасть в Венгрию. Глава правительства считает, что это обрушит экономику страны.

В то же время Орбан заявил, что выступает против антироссийских санкций.

«О санкциях, карательной политике, лекциях или любом другом виде высокомерия со стороны великих держав не может быть и речи», — заявил Орбан.

Западные СМИ и иностранные разведки сообщают о высоком риске дальнейшего российского вторжения в Украину. В то же время, в российском руководстве отрицают информацию о подготовке вторжения, заявляя о возможных провокациях со стороны Украины и якобы планах Киева вернуть оккупированные территории военным путем.

Напомним, Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру по киберобороне НАТО (CCDCOE) – о факте блокады одним из государств Альянса накануне сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

https://for-ua.com/article/1236112
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