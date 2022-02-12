Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ночь с пятницы на субботу, 12 февраля, провел переговоры с представителями Европы и США. Говорили они в частности об угрозе усиления Россией агрессии и последствиях таких действий, которые ее ждут.

Так, глава МИД пообщался с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Они обсудили ситуацию с безопасностью на фоне риска вторжения РФ в Украину, написал Кулеба в Twitter, передает Обозреватель.

Он также добавил, что сейчас продолжается активная подготовка к визиту в Украину нового немецкого канцлера Олафа Шольца, который состоится уже в понедельник, 14 февраля.

"Своевременная возможность обсудить общие и решительные действия для противодействия угрозам", – так Кулеба охарактеризовал предстоящую встречу Шольца с Зеленским.

Тема российской угрозы всплыла и в разговоре украинского министра с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Последний заверил главу МИД Украины, что в Евросоюзе уже подготовили пакет тяжелых санкций против России на случай усиления ею агрессивных действий.

Кроме этого, в ЕС пообещали оказать Украине дополнительную политическую и финансовую поддержку.

Дмитрий Кулеба также пообщался с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Политики обсуждали совместные действия, направленные на противодействию угрозам страны-агрессора РФ.

В ходе диалога Кулебы с Блинкеном стало известно, что Соединенные Штаты помимо военной помощи, которую наша страна уже получает, окажут Украине и усиленную поддержку в сфере экономики.

"РФ не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства", – написал глава МИД Украины.

Напомним: Дмитрий Кулеба предложил обновить "прошивку" безопасности в Европе. Киев представил свое видение этого вопроса и озвучил главные элементы.