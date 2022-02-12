В Україні останній тиждень майже не щодня виявляють понад 40 тисяч нових випадків коронавірусу. Лікарі кажуть, у всьому винна чергова хвиля пандемії та підвищення кількості сезонних респіраторних захворювань. За словами голови комітету Верховної ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, у деяких регіонах дитячі ліжка заповнені на 70-80%, що пов’язано з поширенням “Омікрону”. Як і чому діти частіше інфікуються SARS-COV-2 — у матеріалі Суспільного.

Чому діти стали частіше хворіти на COVID-19

У США, які за даними Our World in Date є однією з країн, що найбільше постраждали від пандемії SARS-COV-2, діти становлять 5% від усіх госпіталізацій з COVID-19. Це в чотири рази більше ніж при попередніх хвилях коронавірусу. Експерти Nature виокремлюють два потенційні пояснення цьому:

низький рівень вакцинації в цій віковій категорії;

інакша природа “Омікрону”.

В більшості країн світу досі не дозволили вакцинацію дітей віком до 5 років від SARS-COV-2. Деякі країни, наприклад, США, лише нещодавно розпочали щеплювати дітей 5-11 років, а вакцинацію малюків молодшого віку лише планують запровадити. В Україні наразі дозволили щеплювати підлітків старше 12 років і МОЗ розглядає можливість вакцинації дітей починаючи з п’ятирічного віку. Загалом, в США вакциновані 65% людей, тоді як в Україні лише 33,7%.

Друге можливе пояснення полягає в тому, що 50 нових мутацій “Омікрону” могли зробити хворобу іншою, можливо, більш серйозною у дітей, ніж у дорослих. Науковці з університету Гонконгу дослідили, що у дихальній системі людини “Омікрон” розмножується у 70 разів швидше, ніж “Дельта”. У цьому дослідженні вони виявили, що вірусу важче поширюватися в легенях, де попередні варіанти SARS-COV-2 максимально шкодили. Тому “Омікрон” завдає удару по верхніх дихальних шляхах, які вужчі та менш розвинені у дітей. Це може пояснювати підвищення кількості шпиталізацій малюків, оскільки їхні верхні дихальні шляхи під час запалення швидко перекриваються слизом і набряками.

Які симптоми “Омікрону” у дітей

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США до основних симптомів “Омікрону” у дітей належать:

Біль у горлі;

Нежить;

Головний біль;

Втома;

Лихоманка;

Кашель.

Менш поширеними є діарея і висипи на шкірі.

Чи можливий тривалий COVID-19 у дітей

Дослідження групи науковців з Австралії та Швейцарії свідчить, що діти з “Омікроном” мають менший ризик розвитку тривалого COVID-19, а симптоми захворювання в цій віковій групі тривають не довше 12 тижнів. Втім, у переважної більшості учасників симптоми тривали не довше 8 тижнів, що свідчить про рідкісне явище тривалого ковіду серед дітей і підлітків. Саме 8 тижнів вважається пороговим терміном для того, щоб діагностувати у пацієнта “тривалий COVID-19”.

Наскільки серйозно хворіють діти

Наразі немає ознак того, що інфікування “Омікроном” переноситься важче за решту штамів. Науковці з американського Клівленду порівнювали тяжкість перебігу захворювання викликаного “Омікроном” і “Дельтою” у 79,5 тисяч дітей до 5 років. Вони виявили, що ймовірність шпиталізації дитини з “Омікроном” в три рази нижча, ніж у дитини з “Дельтою”. Ризик оцінили в 1% та 3% при зараженні “Омікроном” і “Дельтою”, відповідно. Це узгоджується з результатами нещодавнього аналізу медичних карток пацієнтів з COVID-19, який проводився у Каліфорнії.

Педіатр із Королівського коледжу Лондона Майкл Абсуд у коментарі для Nature зауважив, що шпиталізовані малюки не мають тяжчого перебігу захворювання у порівнянні з іншими варіантами і практично не потребують кисневої підтримки.

Яка ситуація в Україні

В Україні зростає кількість шпиталізованих дітей паралельно з підвищенням заповненості ліжкомісць у відділеннях для дорослих. За даними РНБО станом на 10 лютого завантаженість лікарняних ліжок у педіатричних відділеннях перевищила 50% у 10 областях України. Найбільше малюків потрапило до лікарень у трьох областях:

Київській — 67%,

Чернігівській — 67%,

Одеській — 59%.

Утім міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вважає, що однією з причин підвищення рівня шпиталізацій дітей є тривожність батьків, які бояться “Омікрону” і частіше звертаються до лікарів.