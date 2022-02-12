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В 2022 году корабельный состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины будет значительно усилен, благодаря тому, что ВМСУ получит новые корабли от иностранных партнеров Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге после заседания СНБО 11 февраля, пишет Слово и Дело.

«В Черном море постоянно находятся корабли, которые имеют непосредственное отношение к странам-членам НАТО, к нашим партнерам. Вы знаете, что у нас есть программа, которая была принята в прошлом году по восстановлению нашего военно-морского флота. Нам в этом вопросе большую помощь сейчас оказывает Великобритания, Соединенные Штаты, и мы уже часть кораблей получили, но не такую большую, как хотелось. Большая часть кораблей в этом году будет обязательно в нашем военно-морском флоте» - сказал Данилов.

Он отметил, что в данном случае речь идет о непосредственно военных кораблях, которые имеют вооружение и способны защититься в случае необходимости. При этом количество новых кораблей Данилов не назвал.

«Дело в том, что мы не можем с вами сравнивать их, потому что они все разные. Их будет, я не могу сказать, что достаточно. Это для нас очень важно, для наших военных моряков» - добавил глава СНБО.

Как сообщалось ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявляет, что в настоящее время никаких причин для паники в Украине нет.

«Я хотел бы обратиться ко всем вам, друзья и коллеги, немножко сбавить тот накал, который на сегодня существует. Существующая ситуация для нас полностью понятна. Нет на сегодня никаких причин для того, чтобы мы с вами паниковали», - сказал Данилов по результатам заседания СНБО в понедельник вечером
ForUm

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