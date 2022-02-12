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Страны Европейского союза и США исключили отключение SWIFT из списка потенциальных санкций против России, которые могут ввести в случае вторжения российской армии в Украину.

Как пишет Новое время, об этом сообщает Reuters.

По данным европейских и американских чиновников такое решение было принято после возражения ряда стран Евросоюза.

Отмечается, в то же время, что санкции могут ввести против российских олигархов и банков. В частности, они могут затронуть Сбербанк и ВТБ. Также может быть ограничен экспорт в сфере технологий и обороны.

«Цель — разработать санкции, которые действительно ударят по России, но в то же время следить за сопутствующими рисками с осознанием, что санкции сильнее ударят по Европе», — заявил источник.

Напомним, ЕС и США решили не давать дальнейшего хода идее в качестве новых ограничительных мер отключить российские банки от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, вариант с отключением банков РФ от SWIFT оказался слишком болезненным для инициаторов возможных новых санкций.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отрицала эту информацию. По ее словам, США не исключают никаких средств давления на Россию в случае эскалации с ее стороны ситуации на украинско-российской границе, в том числе и возможности отключения РФ от SWIFT.
ForUm

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