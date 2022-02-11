Полиция установила личность погибшего в резонансной ДТП на Харьковщине и открыла еще одно уголовное производство за сокрытие преступления в отношении мужчины, который заявил о своей причастности к ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.

Сотрудники полиции уже осуществили санкционированные судом обыски в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена, а также по адресу проживания лица, обратившегося в полицию с информацией о причастности к указанному ДТП. Целью обыска было извлечение информации из камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля «Мерседес» и причастности других лиц к совершению ДТП.

По результатам проведенных мероприятий изъято два автомобиля, сервера, информация из которых тщательно отрабатывается.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает тюремное заключение сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Кроме того, 10 февраля полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины и объявила о подозрении в совершении данного уголовного правонарушения мужчине, который заявил в полицию о причастности к ДТП. Согласно санкции статьи такие действия наказываются лишением свободы сроком до 3 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Как известно, 9 февраля около 23:00 в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», двигавшийся в сторону Харькова автомобиль совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 40 лет. В результате ДТП пешеход погиб.

Водитель не остановился и покинул место аварии. Утром в ГУНП в Харьковской области обратился водитель предприятия, принадлежащего известному в регионе бизнесмену. Он утверждал, что был за рулем сбившего пешехода авто.

Полиция подготовила водителю подозрение по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Однако позже выяснилось, что в момент аварии он находился в другом месте.

Национальная полиция вызовет на допрос бизнесмена Александра Ярославского.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство относительно попытки фальсификации дела.