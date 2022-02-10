10 февраля 2022 действующему депутату Киевского городского совета Владиславу Трубицыну, которого НАБУ и САП разоблачили на получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды, сообщили о подозрении. Уведомление о подозрении подписано генеральным прокурором, информирует пресс-служба НАБУ.

Также о подозрении сообщено и остальным лицам, разоблаченным 9 февраля 2022 года «на горячем». Речь идет о:

помощнике депутата Киевсовета;

и.о. директора коммунального предприятия;

заместителе директора коммунального предприятия;

заместителе директора коммунального предприятия;

приближенном к депутату лице.

Действия всех шести подозреваемых квалифицированы по ч.4 ст. 368 УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Следствие считает, что депутат Киевсовета в сговоре с приближенными лицами и должностными лицами коммунальных предприятий организовали коррупционную схему, в рамках которой получали от предпринимателей неправомерную выгоду за размещение точек сезонной передвижной торговли.

Несмотря на то, что право на размещение таких точек предоставлялось по результатам открытых торгов, их потенциальных участников информировали, что победу могут одержать только заранее определенные компании за вознаграждение.

Организатором соответствующих торгов было коммунальное предприятие, на которое депутат оказал влияние, поскольку возглавлял комиссию Киевсовета, которая занималась вопросами благоустройства столицы. Как глава комиссии, депутат имел властные полномочия инициировать решение о сносе торговых точек, так и устранение препятствий в их работе.

Следствие документировало преступную деятельность участников схемы почти год. Детективы НАБУ зафиксировали переговоры о семи локациях в разных районах столицы (Дарницком, Днепровском, Шевченковском и т.п.) и передаче 1,39 млн грн неправомерной выгоды двумя траншами. При получении второй части – 1,26 млн грн участников схемы разоблачили «на горячем». Депутата Киевсовета и должностных лиц задержали в порядке ст. 208 УПК РФ.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщал ForUm, 9 февраля 2022 детективы Национального бюро при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили действующего депутата Киевского городского совета от партии «Слуга народа» Владислава Трубицына и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице.

В «Слуге народа» обвинили в этом Кличко.