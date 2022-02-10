Посольство Беларуси в Украине направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста в связи с заменой государственного флага Беларуси в «Аллее многонационального города» в Днипре на бело-красно-белый.

«В связи с тем, что мэрия Днипра не отреагировала на обращение посла Игоря Сокола по факту произошедшего в Днипре акта вандализма, в ходе которого по решению мэра города Бориса Филатова государственный флаг Республики Беларусь был заменен на другую символику, 10 февраля 2022 года в МИД Украины направлена нота посольства, в которой заявлен решительный протест украинской стороне», - говорится в сообщении посольства.

Белорусская сторона рассматривает произошедшее как циничное проявление недружественного отношения к суверенной белорусской нации и акт государственного вандализма со стороны властей Украины, грубейшим образом нарушающий основополагающие принципы международного права – принцип суверенного равенства государств и принцип невмешательства во внутренние дела государств, – а также нормы международных отношений, принятые в цивилизованном мире, дипломатической и протокольной практике.

Также белорусская сторона требует возвращения государственного флага Республики Беларусь на место его установки, принесения официальных извинений, проведения разбирательства по факту осквернения официальных символов иностранного государства, информирования о его результатах и принятия исчерпывающих мер по недопущению повторения подобных фактов в будущем.