8 и 9 февраля из Великобритании в Украину прибыли очередные грузы с военно-технической помощью. На этот раз доставлено военное имущество и снаряжение для нужд Сил Территориальной обороны Украины, в частности, бронежилеты, шлемы и т.д., сообщила пресс-служба Минобороны.

Сегодня очередной самолет с грузом встретили заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, начальник штаба - заместитель командующего Сил территориальной обороны ВСУ Сергей Собко, атташе по вопросам обороны при Посольстве Великобритании в Украине комодор Королевских ВМС Тим Вудс, военный атташе при Посольстве Падди Куачи.

Замминистра отметил, что в первую очередь речь идет о подразделениях терробороны пограничных регионов Украины.

«От имени Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины хотел бы поблагодарить наших британских партнеров за всестороннюю поддержку Украины как на политико-дипломатическом уровне, так и в предоставлении военно-технической помощи», — добавил Шаповалов.