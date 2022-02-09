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Организация Объединенных Наций обнародовала отчет, согласно которому около 13 миллионов человек в Восточной Африке страдают от голода из-за ужасной засухи.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Associated Press

В отчете ООН, обнародованном во вторник, отмечается, что регион, где расположены Сомали, Эфиопия и Кения, столкнулся с наихудшей засухой с 1981 года. ООН призвала международное сообщество к незамедлительным действиям, чтобы избежать большого гуманитарного кризиса.

Сообщается, что особенно сильно засуха затронула юг Эфиопии, юго-восток и север Кении, а также юго-восток Сомали. В этом регионе в результате плохих урожаев наблюдается высокий уровень голода.

Всемирная продовольственная программа ООН заявляет, что для помощи 4,5 миллионам людей, живущим в наихудших условиях, необходимы $327 миллионов. Ранее ЮНИСЕФ сообщал, что в регионе в условиях голода живут несколько миллионов детей.

Напомним, ООН планирует собрать в этом году рекордный $41 миллиард для помощи 183 миллионам человек, проживающим в зонах конфликтов и бедности.
ForUm

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