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Делегация движения «Талибан», обладающего полнотой власти в Афганистане, планирует встретиться с представителями Красного Креста и швейцарских и европейских чиновников в Женеве для переговоров о помощи на фоне быстрого ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане.

Geneva Call, фонд, работающий для защиты гражданского населения во время конфликта, проводит конференцию за закрытыми дверями, которая продлится до 11 февраля, сообщает Радио Свобода.

Конференция направлена ​​на активизацию предоставления гуманитарной помощи стране, говорится в заявлении Geneva Call.

Недельная конференция является второй, на которой представители талибского правительства Афганистана принимают участие в гуманитарных переговорах, организованных европейской страной. Министерство иностранных дел Швейцарии настаивало на том, что присутствие делегации в Швейцарии не означает признания правительства, возглавляемого «Талибаном».

В январе правительство под руководством «Талибана» отправило делегацию из 15 членов в Осло для аналогичных закрытых переговоров с западными дипломатами.

Международная помощь в последние месяцы практически прекратилась, несмотря на быстрое ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане.
ForUm

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