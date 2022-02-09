Делегация движения «Талибан», обладающего полнотой власти в Афганистане, планирует встретиться с представителями Красного Креста и швейцарских и европейских чиновников в Женеве для переговоров о помощи на фоне быстрого ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане.
Geneva Call, фонд, работающий для защиты гражданского населения во время конфликта, проводит конференцию за закрытыми дверями, которая продлится до 11 февраля, сообщает Радио Свобода.
Конференция направлена на активизацию предоставления гуманитарной помощи стране, говорится в заявлении Geneva Call.
Недельная конференция является второй, на которой представители талибского правительства Афганистана принимают участие в гуманитарных переговорах, организованных европейской страной. Министерство иностранных дел Швейцарии настаивало на том, что присутствие делегации в Швейцарии не означает признания правительства, возглавляемого «Талибаном».
В январе правительство под руководством «Талибана» отправило делегацию из 15 членов в Осло для аналогичных закрытых переговоров с западными дипломатами.
Международная помощь в последние месяцы практически прекратилась, несмотря на быстрое ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане.
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