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Осенью в Украину прибудет из Франции оригинал дневника украинского гетьмана Пилипа Орлика, который выставят на экспозиции в Национальном музее «Гетьманская столица» в Батурине (Черниговская область), сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Главы внешнеполитических ведомств Украины Дмитрий Кулеба и Франции Жан-Ив Ле Дриан договорились организовать экспозицию к 350-летию со дня рождения гетьмана.

Дневник хранится в архиве Министерства Европы и иностранных дел Франции.

«Я благодарен своему коллеге Жану Иву Ле Дриану за готовность совместно работать над экспозицией в Украине оригинала путевого дневника нашего легендарного гетьмана Пилипа Орлика. Род Орликов связывает Украину и Францию ​​крепкими историческими связями, поскольку сын гетьмана Григорий Орлик сыграл немаловажную роль во французской дипломатии XVIII века. Надеюсь, что осенью уникальный дневник украинского гетмана впервые за почти 300 лет после создания прибудет в независимое и суверенное Украинское государство. Это будет историческое событие для Украины», - подчеркнул Кулеба.

«Диарий» Пилипа Орлика охватывает несколько лет жизни гетьмана в изгнании, описывая как его личную жизнь, так и политическую деятельность. Дневник датируется 1720-1733 годами и является важным историческим источником середины XVIII столетия.
ForUm

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