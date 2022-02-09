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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №48/2022 о назначении Алексея Кулебы главой Киевской областной государственной администрации.

До этого Кулеба занимал должность первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации по осуществлению самоуправляющихся полномочий, сообщили ForUm'у в пресс-службе ОП.

Вручая служебное удостоверение во время встречи в Офисе Президента, Зеленский поздравил Кулебу с назначением и выразил надежду, что его знания и опыт будут способствовать динамичному развитию региона и раскрытию его потенциала.

Справка. Алексей Кулеба родился в 1983 году в Киеве. В 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет (магистр по международной экономике). В 2005-2008 годах являлся аспирантом Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Кандидат наук по государственному управлению. Преподавал правоведение в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова. Был советником на общественных началах генерального директора коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда г. Киева «Плесо». Занимал должность директора Департамента городского благоустройства КГГА. Имеет опыт предпринимательской деятельности.
ForUm

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