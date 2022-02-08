Народный депутат «Слуги народа» Сергей Кузьминых не явился в суд, избирающий ему меру пресечения, сообщает Центр противодействия коррупции.

«Заседание должно было состояться вчера, однако депутат якобы забыл паспорт в Житомире. Использовать приложение «Дия» он не может, поскольку телефон у него изъят. Сегодня депутат вообще не пришел. Как утверждает адвокат, Кузьминых сейчас находится в Житомирском апелляционном суде. Он якобы хочет участвовать в заседании по видеосвязи», - говорится в сообщении.

Прокурор просит арестовать Кузьминых с альтернативой залога в 49,6 тысяч гривен. Это максимальный его размер по статье злоупотребления влиянием, поскольку преступление считается нетяжким.

Напомним, 28 января НАБУ, САП и ОГП разоблачили действующего народного депутата Украины на «горячем», при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн. Речь идет о «слуге народа» Сергее Кузьминых.

По данным НАБУ, он проигнорировал три повестки о вызовах на 29 января, 31 января, 1 февраля 2022 года и не явился в правоохранительные органы

3 февраля НАБУ объявило Кузьминых в розыск.

4 февраля он заявил, что находится на лечении.