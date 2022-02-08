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Пятый президент Украины Петр Порошенко ответил президенту России Владимиру Путину на предложение о политическом убежище.

«Советую Владимиру Владимировичу наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика «заботиться» об украинской политике уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран Президентом Украины», - написал он в Facebook.

Порошенко заявил, что «преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский, прежде всего, хочет сделать подарок Путину. Сейчас это уже подтвердил сам Путин».

«Советую Владимиру Александровичу прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой», - добавил Порошенко.

Напомним, Путин предложил Порошенко «политическое убежище».

«Все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, чрезмерная заявка на успех действующего сегодня руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России», - отметил он.
ForUm

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