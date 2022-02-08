Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни будут решающими для стабилизации ситуации и достижения деэскалации.

Об этом французский лидер сказал на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве после завершения их почти шестичасовой встречи, передает Укринформ.

Макрон подчеркнул, что сейчас напряжение усиливается, усиливается уровень эскалации, и это ни в интересах ни России, ни европейцев.

«Нам нужно договориться по конкретным мерам, чтобы стабилизировать ситуацию и достичь деэскалации. Мы обсудили это вместе. В ближайшие дни и недели это должно быть подтверждено. Это будет зависеть от переговоров и консультаций с США, НАТО, с европейцами, а также от нашей встречи с президентом Зеленским», - сказал Макрон.

«И я хочу сказать, что президент России Путин сказал, что он готов следовать этой логике, говоря о том, чтобы было равновесие в этих инициативах, в том числе - поставить вопрос о суверенитете и территориальной целостности Украины», - добавил он.

«Так что ближайшие дни будут решающими, и эти плотные дискуссии, которые у нас состоялись, будут способствовать этому», - подчеркнул президент Франции.

«Мы сейчас отдаем себе отчет в серьезности ситуации и находим путь к сохранению мира. Я глубоко верю, что время еще есть», - также отметил он.

По словам Макрона, «у нас есть желание работать вместе, чтобы гарантировать новый порядок стабильности и безопасности в Европе», и в этом смысле России были предложены «конкретные гарантии безопасности».