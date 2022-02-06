На фоне угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину и возможности введения США и европейскими странами санкций против государства-агрессора растут опасения, что в ответ российская сторона прекратит поставки газа в Европу. Аналитики оценили вероятность энергетического кризиса в регионе для материала Associated Press, пишет Фокус.

В публикации говорится, что Европа получает от России около трети объемов газа. Однако на данный момент европейские запасы топлива уже почти истощены из-за холодной зимы прошлого года, небольшого уровня производства возобновляемой энергии и действий РФ, которая поставляет на континент меньше газа, чем обычно.

В то же время никто точно не знает, прекратит ли Россия поставки газа в Европу в случае введения санкций за возможное вторжение в Украину, но полное отключение рассматривается как маловероятное, потому что оно нанесло бы урон обеим сторонам.

Российские чиновники не заявляли о том, что возможность прекращения поставок газа в случае санкций рассматривается. При этом РФ зависима от экспорта топлива в Европу, так как именно это направление является ключевым источником прибыли. Журналисты допустили, что ограничения, которые европейская сторона может ввести против РФ, не коснутся российского газа.

По данным аналитической компании S&P Global Platts, более вероятным является сценарий, при котором Россия приостановит поставки топлива по украинским трубопроводам.

"Я думаю, что в случае даже менее серьезного нападения России на Украину россияне почти наверняка перекроют транзит газа через Украину на пути в Германию", — рассказал агентству бывший американский дипломат Дэн Фрид, участвовавший в разработке санкций против России в 2014 году после вторжения и оккупации Крыма.

При этом РФ может предложить Европе компенсировать дефицит газа через еще не запущенный трубопровод "Северный поток — 2". Однако работа этого объекта может быть заблокирована как со стороны США, так и со стороны Германии в случае вторжения государства-агрессора в Украину.

В то же время Фрид усомнился в том, что прекращение поставок коснется каких-либо трубопроводов, кроме украинских, так как России все равно необходимо "куда-то продавать газ".

Также аналитики отмечают, что поставки Соединенными Штатами сжиженного газа (СПГ) на кораблях в Европу не могут полностью компенсировать недостаток топлива в Европе, в связи с чем американское руководство ведет переговоры со странами Северной Африки, Ближнего Востока и Азии по поводу экспорта газа в регион. Однако в случае полного отключения Европы от газа увеличить поставки СПГ в одночасье будет невозможно.

Помимо этого аналитик Института экономики энергетики и финансового анализа Кларк Уильямс-Дерри в свою очередь заявил, что если США будут наращивать экспорт СПГ, то цены на топливо внутри страны вырастут.

Напряженность также создает тот факт, что Россия уже поставляет Европе меньше газа и не наполняет свои контейнеры для хранения топлива на европейском континенте. Это привело к рекордному росту цен на газ в Европе. В декабре 2021 года они достигли уже 190 долларов за мегаватт-час. Европейские потребители уже столкнулись с высокими счетами за электроэнергию и газ, в связи с чем власти вводят субсидии и налоговые льготы.