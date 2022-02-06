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В первые месяцы 2022 года в Украине продолжается тенденция к увеличению цен на продукты. В частности, стоимость хлеба достигла рекордного уровня за последние пять лет. Соответствующие данные опубликовали на сайте Минфина, пишет Главком.

Сообщается, что сейчас в супермаркетах страны купить 600 грамм хлеба можно почти что за 26 гривен. А месяцем ранее цена колебалась на уровне 25,20 грн.

Дороже стало покупать и нарезной хлеб. Сейчас на такую покупку придется потратить 25,50 грн, а в январе цена была 23,40.

Какая цена на пшеничный хлеб в украинских супермаркетах:

  • NOVUS – 23,99 грн;
  • Megamarket – 27,90 грн.

Отмечается, что рост цен на этот вид хлеба начался еще в августе прошлого года. Уже в сентябре его стоимость подорожала на 45 копеек, хлеб стоил 23,40 грн.

Меняются цены и на батон. К примеру, средняя цена батона «Киевского» сейчас – 24,33 грн/500г. В январе ценник на батон составил 23,02 грн/500г. А в супермаркетах хлеб продают по таким ценам:

  • Auchan – 24,70 грн;
  • NOVUS – 23,96 грн.

Также в Украине дорожает ржаной хлеб. В настоящее время в супермаркетах его продают по 31,45 грн за 950 г. Месяцем ранее его цена составляла 30,66 грн/900.
ForUm

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