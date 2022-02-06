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По предварительным расчетам, индексация пенсий в марте составит не менее 14%. Как пишет Главком, об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью «Европейской правде».

Он объяснил, как происходит индексация пенсий. Сначала показатель средней зарплаты, который учитывается для расчета пенсии, увеличивается на коэффициент в соответствии с 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год.

До этого он увеличивается на коэффициент в соответствии с 50% роста средней зарплаты за три календарных года, предшествующих году, в котором производится перерасчет.

По предварительным данным Минсоцполитики, коэффициент для перерасчета пенсий составит не менее 14% в марте 2022 года.
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