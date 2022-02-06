Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор вчера, 5 февраля, о ситуации с Украиной и договорились продолжить работу над введенными санкциями против России в случае ее нового вторжения в Украину.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

«Лидеры проинформировали друг друга о соответствующих переговорах с международными партнерами, включая визит премьер-министра в Киев. Они согласились, что поиск дипломатического решения нынешней напряженности должен оставаться первоочередным приоритетом. Премьер-министр и президент подчеркнули, что НАТО должно быть единым перед лицом российской агрессии. Они договорились продолжить совместную работу над разработкой пакета санкций, который вступит в силу немедленно в случае дальнейшего вторжения России в Украину», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Джонсон и Макрон обсудили работу «по укреплению восточного фланга НАТО, чтобы обеспечить полную защиту союзников от агрессивных действий России, где бы и как они ни происходили».

В то же время, в офисе президента Макрона по итогам разговора сообщили, что французский лидер отметил необходимость «поддерживать диалог для деэскалации».

Напомним, что Макрон выразил готовность отправиться в Москву на встречу с Путиным. Она состоится 7 февраля, а на следующий день он проведет переговоры в Киеве.