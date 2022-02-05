Некоторые профессии под влиянием новейших технологий теряют свою актуальность и востребованность, некоторые профессии преображаются, возникают новые и современные профессии, которых мы до сих пор не знали. Какие профессии будут востребованы на рынке труда через 10 лет.

Как пишет Главком, об этом сообщает кадровый портал grc.ua.

Тенденции как глобального, так и украинского локального рынка труда подсказывают, что дальнейшее проникновение диджитализации во все сферы нашей жизни повлечет за собой еще более активное развитие ІТ-сферы.

Будут открываться новые рабочие места, появляться еще больше ІТ-профессий. Разработчики, DevOps- и дата-инженеры, аналитики данных, тестировщики, этичные хакеры и другие специалисты сферы информационных технологий не утратят своей востребованности.

Углубление в дальнейшую цифровизацию требует большей диджитал-безопасности, поэтому тенденция к росту востребованности специалистов по кибер-безопасности, которая обозначилась в последнее время, будет лишь усиливаться.

Уже сейчас украинские компании – лидеры рынка труда обучают своих сотрудников информационной избирательности. Вполне вероятно, что в ближайшее время будут востребованы специалисты по информационной гигиене.

Сегодня мы можем наблюдать быстрое развитие индустрии виртуальной реальности. Уже сейчас украинские компании внедрили в процессы обучения и управления персоналом инструменты дополненной или виртуальной реальности. Эта отрасль также даст импульс к возникновению и востребованности новых профессий. VR-сфера требует как технических специалистов, которые будут работать над разработкой и производством оборудования, так и специалистов, которые будут разрабатывать контент.

Роботизированные технологии будут становиться все более привычными вещами. Однако вряд ли они целиком и полностью заменят людей. Живые специалисты будут разрабатывать, обслуживать и контролировать роботов. Например, уже сейчас актуальной профессией является оператор дронов.

Мир и в дальнейшем будет отходить от использования рук к использованию интеллекта. Уже сейчас в современных компаниях используют преимущественно интеллектуальный труд. От 70 до 80% всего, что делают люди, они осуществляют с помощью своего интеллекта.

В ближайшее время исчезнут такие профессии, как кассиры, курьеры, охранники, водители, секретари, фасовщики и банковские сотрудники.

С экспертами Всемирного экономического форума сложно не согласиться. Например, что касается кассиров, то работодатели в сфере ритейла сейчас сталкиваются со сложностью закрытия этих вакансий. Зарплаты у этих специалистов низкие, желающих занять эти должности мало, а кассиров в магазины нужно много. Уже сейчас торговые сети частично или полностью заменили кассиров-людей на аппараты кассового самообслуживания. Эта тенденция усилится и приведет за некоторое время к полному исчезновению этой профессии.

Раньше Национальный банк Украины обновил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда. Прогноз на 2022 год ухудшился с 8,6% до 9,1%, на 2023 год – с 8,6% до 8,9%.