Цены на продукты питания в Украине продолжают подниматься.

Как пишет "Хвиля", об этом свидетельствуют данные портала Минфин на начало февраля.

Подсолнечное масло

Средние цены на подсолнечное масло в начале февраля остаются на прежнем уровне. Стоимость некоторых позиций в супермаркетах с января 2022 года выросла, в частности подорожало масло "Щедрый дар" (870 мл) – с 54,93 грн. до 57,60 грн., а некоторые наоборот подешевели – "Олейна" (850 мл) - с 57,45 грн. 56,06 грн.

Бакалея

Отметим, что с января средние цены на гречневую крупу изменились не значительно. Килограмм гречки подорожал с 50,20 грн. до 50,90 грн. Отметим, что годом ранее эта крупа стоила более, чем на 10 гривен дешевле.

Средняя стоимость 1 кг риса на 4 февраля по сравнению со средней стоимостью в январе изменилась, в зависимости от товарной позиции. Так, рис длинный прибавил в цене всего несколько копеек – 38,42 грн. по сравнению с 38,26 грн. в январе.

Рис длинный пропаренный подорожал с 33,67 грн./кг до 35,23 грн./кг, а рис круглый с 35,01 грн./кг до 35,20 грн./кг.

Сахар в феврале продолжает дорожать. По сравнению с январем средняя цена 1 кг выросла с 25,78 грн. до 26,27 грн.

Мясо

Цены на курятину в супермаркетах в начале февраля поднялись на большинстве позиций. Так, бердо куриное подорожало с 95,54 грн. до 101,45 грн. Также подорожали бедрышки производства "Нашей Рябы" – 116,51 грн. до 120,30 грн.

Голень поднялась в цене с 67,62 грн. до 69,45 грн., а вот "Наша Ряба" цену на эту позицию снизила с 85,84 грн. до 80,40 грн.

Куриное филе подорожало с 121,77 грн. до 127,93 грн., а в "Нашей Рябе" подешевело со 145,25 грн. до 141,23 грн.

Стоимость свиной грудинки опустилась со 108,89 грн. до 104,27 грн. Также подешевели свиная лопатка – 111,69 грн. по сравнению с 112,71 грн. в январе. А вот цены на ошеек, подчеревок, ребра и шашлык свиной выросли до 148,69 грн., 116,62 грн., 116,28 грн. и 151,98 грн. соответственно.

В то же время в начале февраля в Украине несколько снизились цены на сало. Домашнее подешевело со 152,97 грн. до 151,50 грн. Соленое - с 195,23 грн. до 193,17 грн.

Молочные продукты

Более чем на гривну на пачке 900 мл поднялись цены на молоко. Так, средняя стоимость молока жирностью 2,6% выросла с 31,25 грн. до 32,40 грн., а жирностью 1% - с 31,36 грн. до 32,95 грн.

Масло сливочное жирностью 73% в начале февраля подорожало с 49,66 грн. до 53,50 грн., а жирностью 72,5% - с 54,05 грн. до 55,62 грн.