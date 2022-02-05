В Киевском метрополитене отрабатывают навыки по срочной эвакуации пассажиров в случае возникновения ЧС или военных действий.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Киевский метрополитен строился в 60-х годах прошлого века. Он был на тот момент третьим в СССР и открывался во времена холодной войны. Поэтому вся его инфраструктура предназначалась для гражданской обороны на случай военных действий.

"Главная функция метрополитена – транспорт, но вся его подземная инфраструктура может использоваться как укрытие для населения. Люди могут спрятаться под землей, там есть система вентиляции воздуха, вода, туалеты. Человек может туда спуститься и найти укрытие на определенное время. После этого он может перебраться в более безопасное место", – рассказывает сайту "Сегодня" заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

В случае возникновения военных действий основная функция метро – перевозки людей из опасной зоны в более безопасное место. Например, если опасность произойдет на левом берегу Киева, то по подземке можно будет добраться к конечным станциям на линиях – "Академгородок", "Сырец", "Теремки". А уже дальше пересаживаться на другой вид транспорта для эвакуации. Пребывать в подземке длительное время никто не сможет.

Найти укрытия в случае опасности жители смогут на 46 подземных станциях. Кроме шести надземных станций, которые расположены на красной линии метрополитена. Все 46 станций могут быть укрытиями. Также можно использовать как простейшие укрытия подземные переходы возле станций метро.

"Самые надежные – это, конечно же, глубинные станции, которые были построены в 60-х годах. По нормам они могут выдержать даже ядерный удар. Но все зависит от ситуации, которая может возникнуть. Например, задымление или пожар, в таком случае мы не сможем долго держать там людей. Их необходимо будет перевести в безопасное место", – добавляет Наталья Макогон.

В случае необходимости или сигнала тревоги людям необходимо четко выполнять указания персонала станций. Тренировки в метрополитене проходят регулярно, персонал станций знает, что делать в экстренных ситуациях.

"С 2014 года мы в режиме реального времени проводим эвакуацию пассажиров со станций в случаях анонимных сообщений о минировании. Отрабатываем проезд поездов без высадки пассажиров, ограничения станций на вход. Оттачиваем все механизмы, чтобы эффективно работать и быть готовыми к любим экстренным ситуациям", – добавляют в метрополитене.

Наталья Макогон рекомендует всем киевлянам детально изучить карту укрытий, которую можно найти на сайте КГГА и отметить для себя места укрытий на случай возникновения опасности. А также всегда иметь в доме тревожный чемоданчик – с документами, медикаментами и едой.