Война заявлений между Западом и Россией о возможном вторжении в Украину становится все ожесточеннее. А в последние дни об этой теме начал высказывать другой крупный геополитический игрок – Китай.

Пекин дал ясно понять, что поддерживает "озабоченность" Москвы относительно ее безопасности. А президент страны Си Цзиньпин даже подписал вместе с главой Кремля Владимиром Путиным заявление о сотрудничестве и противостоянии Западу.

Что на самом деле скрывается за отношениями двух государств и какие цели преследует КНР – рассказывает OBOZREVATEL.

Последний союзник Путина

Впервые китайские власти высказались о возможном вторжении российских войск в Украину на прошлой неделе. Глава министерства иностранных дел Ван И назвал легитимными "опасения" Кремля по поводу расширения НАТО и призвал Запад "относиться серьезно и работать над их разрешением".

Спустя несколько дней представитель КНР в Организации объединенных наций Чжан Цзюнь снова встал на сторону Кремля, не согласившись с позицией США о том, что Россия угрожает международному миру и стабильности. Он раскритиковал Вашингтон за созыв Совета Безопасности, назвав этот шаг "мегафонной дипломатией" и заявив, что он не был полезен для переговоров.

"РФ неоднократно подчеркивала, что у нее нет планов начинать военные действия. Украина четко заявила, что и ее интересам не отвечает война. В таких условиях какие основания у стран говорить, что война возможна?", – сказал Чжан Цзюнь.

А в день старта Олимпийских игр в Пекин прибыл Владимир Путин, с которым Си Цзиньпинь подписал двустороннее заявление. В нем Китай поддержал требования РФ о "гарантиях безопасности", в рамках которых Москва добивается гарантий нерасширения НАТО на восток.

В документе это подано следующим образом: "Стороны глубоко обеспокоены серьезными вызовами в сфере международной безопасности и исходят из того, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны. Ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других государств. Международное сообщество должно принимать активное участие в глобальном управлении в интересах обеспечения всеобщей комплексной неделимой и устойчивой безопасности".

В заявлении также содержаться упреки в адрес США, которые, согласно позиции Москвы и Пекина, развивают ракетное вооружение, выходят из международных соглашений и ведут вредоносную для евроатлантического и тихоокеанского регионов политику.

Все не так радужно для Москвы

После 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе, Кремль задекларировал "разворот на Восток". Сейчас российское руководство описывает свои отношения с КНР как "стратегическое сотрудничество и всеобъемлющее партнерство". Перед поездкой в Пекин Путин даже написал статью-реверанс в сторону китайских властей.

"Наши страны – близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия. И мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее", — сказано в публикации политика.

Но так ли крепка "дружба" России и Китая? Попробуем разобраться.

- Экономика

Российские политики и СМИ часто заявляют о "рекордном товарообороте" между странами. Об этом напомнил и президент Путин в своей статье: "По итогам 2021 года взаимный товарооборот вырос более чем на треть, превысив рекордный показатель – 140 млрд долларов. Уверенно движемся к поставленной цели – довести объём торговли до 200 млрд долларов в год".

Но по факту Россия остается очень малозаметным внешнеэкономическим партнером КНР. В структуре китайской экономики 140 млрд, которыми так гордится глава Кремля, это совершенно незначительные цифры. К тому же, товарооборот с другими странами – порой вражескими, с точки зрения китайской политики – значительно превосходит российские показатели.

Евросоюз – 828,1 млрд долларов;

США – 755,64 млрд долларов;

Австралия – 231 млрд долларов.

Внешний товарооборот Китая в 2021 году достиг рекордных 6,05 трлн долларов, а доля России в нем – всего 2,4%. Главной экспортной статьей РФ остаются энергоресурсы – Пекину интересно только то, что касается поставок газа, нефти, угля и древесины. Когда же дело доходит потребительских товаров, вакцин или инвестиций, то китайская сторона говорит: "мы подумаем".

- Спорные территории

Известный факт, что Япония претендует на часть Курильских островов, которые они считают оккупированными Россией. С Китаем, согласно официальной трактовке, у Кремля таких споров нет. Однако это не совсем так.

"Утраченные территории" для Китая — вероятно, самая чувствительная мифологема в массовом сознании нации. Так, в 2020 году празднование 160-летия Владивостока обернулось дипломатическим скандалом. Российское посольство в КНР опубликовало сообщение о юбилее города в местной соцсети Weibo. Из-за этого пользователи, среди которых были китайские дипломаты, возмутились – потому что город находится на земле, которая раньше была частью Китая.

"Сегодня Владивосток празднует 160-летие. Владивосток был основан в 1860 году, когда русские построили на этом месте морской порт, названный "Владивостоком" (буквально "Владеть Востоком"), – отмечалось в сообщении российского посольства. – В конце XIX века Владивосток разросся до крупного порта и промышленного города. Сегодня здесь базируется ВМФ России на Дальнем Востоке".

Власти КНР считают, что Россия получила земли, на которых стоит современный Владивосток, в результате несправедливого договора с ослабленной Китайской империей.

Кроме того, в 2018 году Россия отдала в аренду на 49 лет Пекину 3,5 млрд гектар земли в Забайкальском крае. Эксперты утверждают, что неслучайно в 2021 году российское руководство начало выводить свои войска с территории Дальнего Востока. Мол, через 49 лет никто эти территории забирать не будет, зато в обмен на них Путин попробует заключить с Китаем большой договор.

- Международная политика

Пожалуй, главное что связывает эти Россию и Китай – стремление покончить с лидерством США в международных делах. Обе страны рассматривают политику Запада в качестве вызова своей безопасности, своим национальным интересам и существующим режимам власти. Они убеждены, что Вашингтон ищет возможность продвинуть идею "демократии и прав человека" — что означает смену руководства в России и Китае.

У Китая свои интересы

Лидеры Китая пристально следят за скоплением российских войск вокруг Украины, пишет The New York Times. Они рассматривают текущее противостояние как испытание американской решимости, которое может отвлечь администрацию Байдена от КНР как главного стратегического соперника США – в частности, от растущей американской поддержки Тайваня, который Пекин считает частью своей территории.

"Китайские официальные лица рассматривают стремление России дать отпор НАТО как параллель с их собственными усилиями, направленными на то, чтобы помешать Штатам создавать альянсы и партнерские отношения в Азии для противодействия Китаю. Хотя в геополитическом положении у Украины и Тайваня много различий, использование Путиным исторических мифов и явной военной силы для оправдания захвата вызывает резонанс среди "ястребов" в Пекине", — говорится в публикации.

CNN также убежден, что вторжение России в Украину повлияет на решимость китайских властей. В мире будет наблюдаться эффект домино в течение многих лет и, возможно, десятилетий, если Россия предпримет успешный шаг. По их мнению, это покажет диктаторам всего мира, что "США – бумажный тигр" (метафора, которая используется для обозначения чего-то опасного только с виду, но на самом деле безобидного).

Примечательно, что в заявлении, подписанном политиками 3 февраля, Россия фактически заявила, что не признает суверенитета Тайваня ни в какой форме. При этом Китай с 2014 года так и не поддержал Кремль в вопросе легализации захвата Крымского полуострова.

Таким образом, как отмечают эксперты, близость в двусторонних отношениях между Россией и Китаем, похоже, основана больше на противостоянии Западу, чем на четком согласии по какому-либо вопросу. А решение поддержать Кремль в его требованиях "гарантий безопасности" скорее напоминает прощупывание почвы перед попыткой Пекина вернуть территории "мятежного" Тайваня.