Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Украины в валюте с "положительного" на "стабильный". Его зафиксировали на уровне "B".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор агентства Fitch Ratings.
Отмечается, что ожидания более продолжительного периода обострения напряженности в отношениях с Россией, повышенный риск конфликта, ограниченные условия финансирования, умеренный отток капитала и ослабление международных резервов повысили риски внешнего финансирования со времени предыдущего обзора в августе.
"Существует высокая степень неопределенности в отношении ближайших стратегических целей президента Путина, а выросший риск вторжения отражает длительный период наращивания войск вдоль украинской границы, слабые перспективы достижения согласия по основным требованиям, сформулированным российской стороной и усиленную подготовительную реакцию США", - говорится в сообщении.
Fitch Ratings также отмечает, что прогноз "стабильный" частично отражает базовый сценарий агентства, согласно которому полномасштабного военного конфликта с Россией удастся избежать, а несколько больший доступ Украины к финансированию МФО и на двусторонней основе вместе с макростабильностью, укреплением фискальных и валютных резервов позволит в 2022 году смягчить последствия сложившейся ситуации.
"Однако мы ожидаем продолжительный период повышенной напряженности и риска и видим несколько более высокую вероятность проведения более ограниченных военных операций, таких как на Донбассе", - уточняет агентство.
Напомним, в ноябре 2021 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило, что военная угроза со стороны России негативно влияет на рейтинги Украины. Однако агентство не ожидало значительного ухудшения ситуации.
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