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Сборной Украины не удалось пробиться в финал XII чемпионата Европы по футзалу, который проходит в Нидерландах.

«Сине-желтые» в полуфинальном поединке на арене Ziggo Dome в Амстердаме (Нидерланды) минимально уступили российским соперникам - 2:3, передает Укринформ.

Авторами голов стали Евгений Серый (16-я минута), Данило Абакшин (35) - у украинцев; Антон Соколов (2), Андрей Афанасьев (15), Артем Ниязов (31) - у россиян.

Второй участник решающего матча континентального первенства определится в противостоянии действующего обладателя титула сборной Португалии с двукратными чемпионами мира и семикратными чемпионами Европы футзалистами Испании.

Матч за 3-е место и финал Евро-2022 состоятся 6 февраля.
ForUm

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