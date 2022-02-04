Сборной Украины не удалось пробиться в финал XII чемпионата Европы по футзалу, который проходит в Нидерландах.
«Сине-желтые» в полуфинальном поединке на арене Ziggo Dome в Амстердаме (Нидерланды) минимально уступили российским соперникам - 2:3, передает Укринформ.
Авторами голов стали Евгений Серый (16-я минута), Данило Абакшин (35) - у украинцев; Антон Соколов (2), Андрей Афанасьев (15), Артем Ниязов (31) - у россиян.
Второй участник решающего матча континентального первенства определится в противостоянии действующего обладателя титула сборной Португалии с двукратными чемпионами мира и семикратными чемпионами Европы футзалистами Испании.
Матч за 3-е место и финал Евро-2022 состоятся 6 февраля.
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