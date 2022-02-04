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Большая часть привезённых продуктов на панихиду идёт на поддержку малоимущих, которые приходят в храм за помощью.

Фото: скрин видео YouTube-канала «Православная Церковь»

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерей Сергий Ющик рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

«В память об умерших есть давняя традиция благотворительности. Эта традиция благотворения подразумевает, что некоторую сумму денег, некоторые вещи или продукты питания принято раздавать нищим и неимущим в память об умершем человеке», - пояснил отец Сергий.

Священник отметил, что такие благотворительные раздачи свойственны всей истории Православной Церкви. «Видим это даже в истории периода киевских князей, которые устраивали поминальные раздачи в память об умерших или погибших солдатах, или кого-то из своих родственников. Это ни что иное как благотворительность», - добавил он.

 

«Со временем, эта благотворительность получила отличие в том, что некоторые продукты питания приносят в храм, оставляя их на панихидном столе, рассчитывая на то, что часть из этих продуктов может пойти на содержание семей духовенства», - сказал настоятель Воскресенского храма.

Также священник напомнил о людях, которые стоят у храма с просьбой о помощи.

«Это действительно очень заметно в храмах, которые находятся в черте города. И даже когда не всегда это видим, нужно понимать, что очень большая часть привезённых продуктов на панихиду идёт именно на поддержку малоимущих, которые приходят в храм за помощью. Поэтому, благотворим через храм неимущим в память об наших умерших», - подытожил протоиерей Сергий Ющик.
ForUm

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