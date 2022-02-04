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В Киеве 6 февраля почтят память новомучеников и исповедников Православной Церкви, пострадавших во времена репрессий ХХ века.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Центр изучения наследия Новомучеников и Исповедников ХХ века, мероприятия памяти святых новомучеников состоятся на Лукьяновском кладбище, где в 1930-е годы массово хоронили священников и мирян, расстрелянных в Лукьяновской тюрьме НКВД.

В храме Украинской Православной Церкви в честь святой великомученицы Екатерины и святых Новомучеников и Исповедников ХХ века состоится поминальная служба.

После богослужения в 11.30 при храме презентуют фотовыставку «Церковь Мучеников: гонение на веру и Церковь в ХХ веке», посвященную священномученику Владимиру (Богоявленскому), митрополиту Киевскому, и репрессиям против духовенства Киева и Киевской области.

Также запланирована лекция о коммунистических репрессиях против духовенства на Киевщине и о страдальческом пути священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского.

Открытие выставки и лекцию проведут: Сергей Шумило, кандидат исторических наук, доктор теологии, руководитель Центра изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века, директор Международного института афонского наследия, доцент Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств, заслуженный работник культуры Украины; игумен Валериан (Головченко), настоятель Храма Новомучеников и Исповедников ХХ века на Лукьяновском кладбище; протоиерей Александр Безкровный, настоятель храма святой великомученицы Екатерины на Лукьяновском кладбище Киева.

Адрес храма: ул. Дорогожицкая, 7, Лукьяновское кладбище, храм УПЦ в честь святой Екатерины и свв. Новомучеников и Исповедников ХХ века, метро «Дорогожичи».
ForUm

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