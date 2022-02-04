За последние семь лет городские спасательные службы Киева проверили более 11 тысяч подвалов, которые могли быть потенциальными укрытиями. Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тысячи подходящих укрытий, то за эти годы их количество увеличили втрое. Об этом во время доклада на заседании Киевского городского совета сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В целом, по информации Департамента муниципальной безопасности КГГА, в столице в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 убежищ, которые расположены на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты работающей смены, и почти 4500 сооружений двойного использования (355 подземных паркингов, 256 подземных переходов и 47 углубленных станций Киевского метрополитена, а также 3741 подвал и полуподвал). Их расположение можно увидеть на карте на сайте КГГА. Силы и средства гражданской защиты Киева составляют: 13,5 тысяч человек личного состава и 782 единицы техники. Как уже было сказано, активно разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева.

«Обращаю внимание, что в мирное время постройки двойного использования могут применяться для хозяйственной деятельности, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации балансодержатели и руководители заведений должны открыть двери и предоставить защиту населению. В Киеве созданы комиссии по эвакуации – на уровне КГГА и в каждом районе. В ноябре 2021 Киевский городской голова утвердил План эвакуации населения. Он определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимых транспортных средств и безопасные районы, пригодные для размещения населения и имущества», – сообщил Пантелеев.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на случай российского вторжения Главным бомбоубежищем в Киеве будет метрополитен.