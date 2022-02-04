Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский согласился встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на территории Турции.

По словам Эрдогана, которого цитирует в пятницу CNN Turk, Анкара хочет дать возможность встретиться лидерам РФ и Украины. «Наша договоренность с господином Зеленским была как раз в этом направлении», - сказал турецкий президент.

Президент Турции считает, что если удастся «достичь этого на высоком уровне, не опуская его к низшим уровням, то результат, который мы получим, даст возможность новой формации в регионе». «Такая надежда зародилась у меня во время встречи с Владимиром Зеленским», - добавил Эрдоган.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва не отвергает никаких переговорные форматы, в том числе встречу Путина и Зеленского в Турции, однако никаких договоренностей на этот счет нет.