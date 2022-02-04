Нацгвардеец Артемий Рябчук, обоснованно подозреваемый в убийстве пятерых военнослужащих на территории завода «Южмаш» в Днипре, отказался от своих предыдущих показаний.

Об этом Украинской правде сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

«Да, действительно подозреваемый обратился к следователю с заявлением с отказом от предыдущих показаний. Но это никак не влияет на ход досудебного расследования. Ведь следствие владеет достаточным массивом доказательной базы», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Относительно якобы психологического давления на подозреваемого – это не соответствует действительности, заявили в бюро. Следователи ГБР работают исключительно в рамках действующего законодательства.

Подчеркивается, что все действия, которые производились с подозреваемым, происходили с участием его защитника.

В свою очередь, адвокат Игорь Степанов в комментарии Радио Свобода сообщил, что подал заявления в ГБР и военную прокуратуру, которыми требует признать Рябчука потерпевшим и требует открыть уголовное производство для расследования ситуации в воинской части.

Степанов отметил, что больше не будет представлять Рябчука в суде: у него будут новые адвокаты.

Как сообщал ForUm, 27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Утром нацгвардейца задержали. Он сам сдался полиции. Во время задержания он дал показания оперативникам.

Суд избрал Рябчуку меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

В своей речи в суде он попросил прощения у жертв своего преступления и признал свою вину.