Подозреваемый в получении взятки народный депутат Сергей Кузьминых заявил, что не получал повестку на допрос и удивлен объявлением его в розыск.

«Уважаемые детективы, я не скрываюсь и не имею такого намерения. Глядя на информационное давление, официально сообщаю о готовности участвовать во всех процессуальных действиях. Вам известна вся информация, которую дает мой адвокат Криворучко Л.С. каждый день в официальный электронный адрес Национального антикоррупционного бюро Украины. В настоящее время ни я, ни адвокат не получали повестку, как предусмотрено законом. Все наши контакты работникам НАБУ известны», - написал он в Facebook.

Адвокат Лариса Криворучко сообщила, что Кузьминых находится на лечении.

Напомним, 28 января НАБУ, САП и ОГП разоблачили действующего народного депутата Украины на «горячем», при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн. Речь идет о «слуге народа» Сергее Кузьминых.

По данным НАБУ, он проигнорировал три повестки о вызовах на 29 января, 31 января, 1 февраля 2022 года и не явился в правоохранительные органы

3 февраля НАБУ объявило Кузьминых в розыск.