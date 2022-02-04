Бывший министр финансов Украины, исполнительный директор финансового наблюдательного совета Пуэрто-Рико Наталья Яресько сообщила, что идет в отставку после того как помогла спасти страну от банкротства. Об этом сообщает NBC News.

План Яресько по выходу острова из кризиса позволил списать большую часть госдолга страны в 70 миллиардов долларов. Таким образом ежегодные выплаты значительно уменьшились, а вероятность дефолта практически сведена к нулю.

«Я оставляю Наблюдательный совет в период восстановления и стабильности. Я уверена, что путь, который привел нас к этой важной вехе, приведет Пуэрто-Рико к дальнейшему росту и процветанию», — сказала она.

Наталья Яресько занимала должность министра финансов Украины с 2 декабря 2014 года до 14 апреля 2016 года.