Народные депутаты из «Европейской солидарности» и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Так, министр до сих пор не отреагировал на публикацию видео с места ДТП с участием нардепа «Слуги народа» Александра Трухина.

Как сообщал ForUm, 1 февраля журналисты Украинской правды обнародовали видео с камер полицейских, которые оформляли ДТП с участием народного депутата Александра Трухина, где зафиксирован факт предложения правоохранителям взятки в $150 тыс. за возможность покинуть место ДТП. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским.

В МВД заявили, что уголовные производства с участием народных депутатов относятся к подследственности Государственного бюро расследований.

ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Спустя несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию. В основном они аргументировали свои действия коммерческими предложениями от неизвестных лиц.

1 февраля Трухина исключили из партии.

Сам Трухин после публикации расследования заявил, что готов сложить мандат, если потребует партия.