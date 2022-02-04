также в разделеПолитика
Поклонская планирует заниматься «защитой прав россиян в Украине»
Николай Тищенко: Киев нужно готовить к жизни, а не к войне
Столтенберг: Россия стянула в Беларусь больше всего войск со времен Холодной войны
В Кремле прокомментировали переброску военных США в Европу
Началась встреча Зеленского и Эрдогана
Кто станет послом США в Украине и что о ней известно
«Если ситуация вынудит»: Трухин заявил о готовности сложить мандат
Зеленский: Мы стабилизировали национальную валюту, гривня укрепляется 16
СМИ рассказали о «бизнесе» Ровшана Тагиева, который выдает себя за лидера азербайджанской общины в Украине 28
В СМИ появилась информация, что видео с Трухиным «слили» в МВД 13
5 стран создали фонд в поддержку Украины 23
Главу партии «Голос» вызвали на допрос в ГБР 16
Кузьминых попросил временно исключить его из фракции «Слуга народа» 25
Зеленский прокомментировал новые детали дела Трухина 46
Глава «Слуги народа» исключила Трухина из партии 20
Путин о перспективах членства Украины: Нам что, воевать с НАТО? 40
Джонсон: Санкции против РФ заработают, как только нога российского солдата ступит на землю Украины 29
Зеленский проводит встречу с премьер-министром Великобритании 27

Народные депутаты из «Европейской солидарности» и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Так, министр до сих пор не отреагировал на публикацию видео с места ДТП с участием нардепа «Слуги народа» Александра Трухина.

Как сообщал ForUm, 1 февраля журналисты Украинской правды обнародовали видео с камер полицейских, которые оформляли ДТП с участием народного депутата Александра Трухина, где зафиксирован факт предложения правоохранителям взятки в $150 тыс. за возможность покинуть место ДТП. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским.

В МВД заявили, что уголовные производства с участием народных депутатов относятся к подследственности Государственного бюро расследований.

 ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Спустя несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию. В основном они аргументировали свои действия коммерческими предложениями от неизвестных лиц.

1 февраля Трухина исключили из партии.

Сам Трухин после публикации расследования заявил, что готов сложить мандат, если потребует партия.
Forbes.ua

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги