В ходе следственно-оперативных действий в Луганской области задержан бывший боевик, обстреливавший позиции сил антитеррористической операции из автоматического гранатомета АГС-17, сообщил пресс-центр СБУ.

Установлено, что злоумышленник проходил боевую подготовку под руководством военных инструкторов из РФ на полигоне вблизи временно неподконтрольного украинским властям города Лутугино.

По данным следствия, задержан житель Лисичанска, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности. В январе 2015 года он добровольно присоединился к группировкам боевиков. Там злоумышленник получил оружие и военную форму русского образца.

После курса огневой подготовки его назначили гранатометчиком одного из незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Его «подразделение» активно участвовало в боевых действиях против украинских войск в районе Станицы Луганской.

Впоследствии злоумышленник скрылся из рядов боевиков из-за конфликта с предводителями, которые издевались над своими подчиненными и «выбивали» из них деньги, и долго скрывался от правосудия.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, проверяется информация о причастности злоумышленника к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.