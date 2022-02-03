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Россия перебросила около 30 тысяч военных и современное оружие в Беларусь в последние дни, что стало крупнейшим российским присутствием после окончания Холодной войны, заявил  генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

 «В последние дни мы наблюдаем значительное перемещение российских войск в Беларусь. Это крупнейшее российское размещение там со времен Холодной войны», – сказал Столтенберг журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает Радио Свобода.

По его словам, Россия, в частности, переместила в Беларусь истребители, ракетные комплексы «Искандер», системы противоракетной обороны С-400.

Столтенберг призвал Россию к «деэскалации» и в очередной раз напомнил о предостережениях Запада, что «любая дальнейшая российская агрессия будет иметь тяжелые последствия и высокую цену».

НАТО не намерен вводить войска в Украину в случае возможного вторжения России, но начал  укреплять оборону соседних стран-членов, включая Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Альянс также намерен усилить оборону в Черноморском регионе вблизи Болгарии и Румынии.

Совместные военные учения России и Беларуси недалеко от границ Украины стартуют 9 февраля и должны завершиться 20 февраля.

С осени прошлого года в СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение и стала оказывать военную помощь Украине.

Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности, в частности, не расширять Альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки по принципиальным вопросам не пойдут.
Forbes.ua

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