За сутки 2 февраля в Украине зафиксировано 39 620 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 4 136 человек;
- летальных исходов – 210;
- выздоровели – 9 380 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 169 897 человек;
- выздоровело – 3 650 854 человека;
- летальных исходов – 100 809;
- проведено ПЦР-тестирование – 18 308 056.
С начала вакцинальной кампании привито 15 396 725 человек, из них получили первую дозу – 15 396 723 человека, получили две дозы – 14 700 198 человек, получили дополнительную дозу – 18 728 человек, бустерную дозу – 398 374 человека. В общей сложности проведено 30 514 023 прививки.
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