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За сутки 2 февраля в Украине зафиксировано 39 620 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 4 136 человек;
  • летальных исходов – 210;
  • выздоровели – 9 380 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 169 897 человек;
  • выздоровело – 3 650 854 человека;
  • летальных исходов – 100 809;
  • проведено ПЦР-тестирование – 18 308 056.

С начала вакцинальной кампании привито 15 396 725 человек, из них получили первую дозу – 15 396 723 человека, получили две дозы – 14 700 198 человек, получили дополнительную дозу – 18 728 человек, бустерную дозу – 398 374 человека. В общей сложности проведено 30 514 023 прививки.
Forbes.ua

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