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С января по ноябрь 2021 года население Украины сократилось на 400 тысяч человек. Это рекордная убыль населения за 11 лет. Всего с 2010 года население страны сократилось более чем на 2,6 млн человек. Об этом сообщает Опендатамедіа.

Отмечается, что за неполный 2021 год умерли 650 тысяч человек. Ноябрь также стал месяцем с рекордным количеством смертей с 2013 года: из жизни ушло 88 тысяч человек.

Коронавирус продолжал держать вторую позицию по всем причинам смертности – больше людей умерло только из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

По сравнению с данными за сентябрь 2021 года количество смертей из-за коронавируса и его последствий возросло за октябрь – ноябрь в 7 раз.

Но проблема в том, что никто не может достоверно оценить численность постоянно проживающего населения. Альтернативные оценки (например, так называемый "хлебный коэффициент") показывают, что в Украине уже сейчас численность населения меньше 35 миллионов человек. И не факт, что полноценная перепись населения будет проведена в 2023 году, поскольку это почти наверняка станет крайне неприятным сюрпризом для действующего режима, проводящего откровенно антисоциальную политику.

Оригинал публикации в Telegram-канале Виктора Медведчука
ForUm

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