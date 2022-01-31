Бывшие чиновники времен Виктора Януковича Сергей Левочкин и Юрий Бойко договорились с властями о непривлечении их к уголовной ответственности за подготовку так называемых «Харьковских соглашений» 2010 года, согласно которым Черноморский флот РФ еще на 20 лет остался бы в Севастополе. Об этом на своем сайте Naspravdi.Today пишет журналист-расследователь Владимир Бойко.

В материале сообщается, что Государственное бюро расследований готовит несколько сообщений о подозрении в госизмене бывшим чиновникам времен Виктора Януковича. Речь идет об уголовных производствах №42016000000003488 от 17.11.2016 и №2202100000000073 от 21.04.2021, которые ГБР и прокуроры Офиса генерального прокурора расследуют, выполняя указание СНБО.

Как пишет Бойко, власти решили не привлекать к ответственности народных депутатов, ратифицировавших в парламенте это соглашение с РФ, ведь среди бывших регионалов много близких к власти Зеленского лиц. Поэтому фигурантами дела стали экс-президент Виктор Янукович и экс-премьер Николай Азаров, которые находятся за пределами Украины и недостижимы для украинского правосудия.

«Поэтому, действуя по принципу «не догоню, так погреюсь», в ГБР решили сообщить о подозрении в совершении пособничества в государственной измене бывшему министру энергетики Юрию Бойко, бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу, бывшему министру обороны Михаилу Ежелю и бывшему председателю Государственной пограничной службы Николаю Литвину. Это сделать проще, ведь все они, за исключением Ежеля, находятся в Украине», - говорится в материале.

Однако, как сообщает журналист со ссылкой на свои источники, Юрий Бойко уже откупился и его имя уберут из списка подозреваемых в госизмене.

«Но самое интересное – в перечне лиц, которым готовится сообщение о подозрении, нет главы Администрации Президента Януковича Сергея Левочкина. То есть, отвечать за все будет экс-пограничник Литвин, а Левочкин, как всегда, не у дел», - пишет Владимир Бойко.

Напомним, в СМИ есть много публикаций о сотрудничестве Левочкина и Бойко с Администрацией президента. Власти используют их для развала оппозиции, в частности, партии ОПЗЖ. За это бизнес Левочкина-Бойко получает от государства преференции в виде разрешений на разработку недр и уступок олигархам в судах и АМКУ.