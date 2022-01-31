В Украине люди боятся говорить, что они поддерживают партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", а все из-за того, что народ просто запугали.

Об этом в эфире телеканала "UkrLive" заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, передает 112 Украина.

"Юго-восток во втором туре за Зеленского голосовал 89-90%, юго-восток, сегодня он будет голосовать? Нет конечно, не будет... Вы посмотрите, что сегодня происходит с социологией. Когда-то, в конце 90-х, когда я пришел в большую политику и был избран первый раз народным депутатом в 1997 году, что представляли собой рейтинги коммунистов и социалистов? Ничего, 0,2,3%, на выборах набирали по 20%. Люди боялись, люди верили коммунистам, верили социалистам. Но боялись демонстрировать свои симпатии к этим политическим силам. А сейчас боятся того, чтобы говорить об Оппозиционной платформе - За жизнь. Это же явно, мы же сталкиваемся с теми, кто сегодня получает эти сведения, с той сетью, которая опрашивает, они говорят "мы видим то, что люди просто не хотят этого говорить, потому что боятся репрессий". Вы понимаете, до какой степени надо запугать народ, людей, что они боялись говорить о своих симпатиях, потому что лидеры партии, тот же Медведчук, сама партия - это все преступники, они борются с властью, а власть должна быть только одна", - подчеркнул Виктор Медведчук.

Напомним, согласно исследованию, проведенному международным исследовательским центром BURI-Украина, в случае внеочередных парламентских выборов в новый состав украинского парламента прошло бы 6 партий, а наибольшее количество голосов получили бы "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".